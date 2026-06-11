開催：2026.6.11 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 3 - 2 [カブス] MLBの試合が11日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとカブスが対戦した。 ロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼン、対するカブスの先発投手は今永昇太で試合は開始した。 4回表、2番 モイセス・バレステロス 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス