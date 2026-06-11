【写真】前髪あり×ふんわりヘアの平野紫耀／『花のち晴れ』オフショット／現在のセンター分け姿 Prime Videoで、2018年に放送されたドラマ『花のち晴れ～花男 Next Season～』の配信がスタート。あわせてキービジュアルが公開され、注目が集まっている。 ■ふんわりヘア×制服姿の平野紫耀 『花のち晴れ～花男 Next Season～』は、『花より男子』から10年後の英徳学園を舞台にし