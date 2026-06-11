【写真】増田貴久が手掛けるブランドのロンパースをおしゃれに着こなす中島健人 中島健人がXを更新し、NEWSの増田貴久が手掛ける注目のブランド『Yellow by TAKAHISA MASUDA』の服を纏った姿を公開した。 ■中島健人「たかひさからもらった服」と黒いロンパース姿を披露 中島健人STAFF公式Xにて「たかひさからもらった服、着てる by 本人」と綴られ、増田のブランドの黒い“MA-1 ROMPERS”を着用した姿を披露し