【写真】ジェシー×アンダーアーマーの新ビジュアル／過去ビジュアル アンダーアーマーの公式SNSが更新。ジェシー（SixTONES）を起用した新ビジュアルが公開され、注目を集めている。 ■アンダーアーマーのウェアをまとったジェシー アンダーアーマーは「自らと向き合いながら、小さな変化を積み重ねていく JESSE。アンダӦ