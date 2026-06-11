【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中島健人主演、ヒロインに長濱ねるを迎えて描く、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメント映画『ラブ≠コメディ』（読み：ラブノットコメディ／7月3日公開）より、神崎麗司（中島健人）と南風美里（長濱ねる）の火花散る本編シーンが解禁された。 ■中島健人×長濱ねるの自然な掛け合いと化学反応 今回解禁となったのは、“360度全方位イケメン”と称される