お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が10日深夜、TBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。朝の情報番組の日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）のMCを務める中での芸人としての悩みを吐露する場面があった。5月31日に出演した笑福亭鶴瓶が主催する「無学の会」に出演した山里。2005年、2018年に続き、3度目の出演で、鶴瓶の提案で、2人で即興の漫才を披露したという。「師匠