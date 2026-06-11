北海道を拠点に活動するアイドルグループ「限りなく白く」。メンバーの多くが「内向的」と自認するグループで、ひときわ明るい存在感を放つのが新メンバーの星野ひまりだ。自身初となる夏の祭典「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」（TIF）を前に、大舞台に懸けるまっすぐな思いに迫った。（「推し面」取材班）「うちのグループ、楽屋がすごく静かなんです（笑）」。グループの強みを尋ねると、星野は意外な事実を、楽しそうに明かし