サッカー好きで知られるお笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎（40）が、10日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。サッカー日本代表の森保一監督（57）にまつわるエピソードを披露した。盛山が「ナインティナイン」矢部浩之が毎年開催しているサッカー大会「やべっちCUP」に出場した時のこと。「2年前に僕、出させてもらって」と切り出した。その大会は日本代表のトレーニング拠点「JFA夢フィ