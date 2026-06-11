サッカーW杯北中米大会が現地11日（日本時間12日午前4時）に開幕する。メキシコ―南アフリカの開幕戦に続き、日本時間12日午前11時に行われるA組第1節の試合で韓国はチェコと対戦する。前日会見に臨んだ韓国の洪明甫（ホン・ミョンボ）監督は1次リーグ敗退に終わった2014年ブラジル大会を踏まえて「あの時の失敗を糧に、今回はしっかりと準備を整えてきた」とコメント。「選手たちが楽しく活気をもってプレーできる雰囲気が