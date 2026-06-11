「ブレーカーを交換しないと火事になる」などとウソを言って必要のない工事代金をだまし取ろうとしたとして、男4人が逮捕された事件で、新たに指示役とみられる男らが逮捕されました。警視庁によりますと、横山英太郎容疑者は去年、仲間と共謀して照明トラブルがあった東京・西東京市の住宅を訪れた際に、「部品を交換しないと照明はつきません」などとウソを言って、必要のない工事代金10万円をだまし取った疑いなどがもたれてい