TBS系クイズ番組「東大王」に出演したクイズプレーヤーでタレント、実業家の後藤弘（25）が11日までにXを更新。結婚を報告した。後藤は10日に25歳の誕生日を迎えたことを報告するとともに「先月11日に結婚しました！相手は大学時代の同級生です！」と伝え、着物姿のお相手女性と並んだツーショットを公開。「どんなこともポジティブに捉える明るさや、未知のことを学ぶことを楽しむ好奇心に、隣でいつも元気と刺激をもらっています