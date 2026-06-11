PayPay証券で2026年5月1日〜31日の期間に買付された国内株式のうち、売買代金が高い人気銘柄をランキング形式で紹介します。ランキングでは「キオクシアホールディングス」が1位となり、「フジクラ」「JX金属」「ソフトバンクグループ」などAI・半導体、データセンター関連銘柄が上位に入りました。○【国内株式】2026年5月人気銘柄ランキング1位キオクシアホールディングス2位フジクラ3位JX金属4位ソフトバンクグループ5