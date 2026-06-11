Anthropicは2026年6月9日に高性能AIモデル「Claude Mythos 5」と「Claude Fable 5」をリリースしました。Claude Fable 5はClaude Mythos 5にセキュリティ対策を施したモデルなのですが、「セキュリティ対策が厳しすぎる」「AI開発者による利用が厳しく制限されている」といった不満の声があがっています。Claude Fable 5 and Claude Mythos 5 \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/claude-fable-5-mythos-5Claude Fable 5 &a