敵地パイレーツ戦に登板米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。規定投球回到達にあと1死のところで、2点タイムリーを浴び、無念の降板となった。6回2/3を投げて、6安打4失点（自責3）、3四球6奪三振。現地ファンは、適時打を浴びる直前のボール判定と、ABSチャレンジを使用しなかった捕手の判断に疑問の声をあげている。投げ切れば規定投球回数到達と