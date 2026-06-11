AIモデル・Claudeを開発するAnthropicが、最も強力なAIモデルによる壊滅的なリスクに政府がどのように対処すべきかについての提案を発表しました。Policy on the AI Exponential \ Anthropichttps://www.anthropic.com/policy-on-the-ai-exponentialPolicy on the AI Exponential \ Anthropichttps://www.anthropic.com/policy-on-the-ai-exponential/epfAdv-AI-Framework_060926_a.pdf(PDFファイル)https://www-cdn.anthropic.com