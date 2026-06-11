和食レストラン「華屋与兵衛」は6月11日より、「鰻と天然大海老フェア」を開催している。華屋与兵衛「天然大海老のうな天重」本フェアでは、天然大海老を使用した天重や天丼、そばセットなどが登場。「天然大海老のうな天重」は、天然大海老天や野菜天(なす、かぼちゃ、オクラ)と、香ばしく炙ったうな重の両方を一度に味わえる季節限定メニュー。鰻はふっくらと柔らかく、タレと山椒の香りが食欲をそそり、夏本番前のこの時期にお