森脇梨々夏が、6月9日（火）発売のアイドル誌「BOMB」7月号限定版表紙に登場した。 森脇梨々夏「BOMB」7月号 森脇梨々夏「BOMB」7月号 限定版の表紙は森脇梨々夏 限定版の表紙を飾るのは『佐久間宣行のNOBROCK TV』から生まれた6人組グループ・DRAW?ME（ドローミー）として「素直でごめんね」でのCDデビューも決まった森脇梨々夏の最新グラビア。いたずらっぽい笑顔とスレンダーボディ、距離感近めの表情も。誌面のQRコ