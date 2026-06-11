スターバックス コーヒー ジャパンは、全国30店舗の「スターバックス ティー & カフェ」にて、トロピカルな味わいの新作ティービバレッジ2品を6月17日から販売する。サマーシーズン第2弾として「Urban Oasis(都会のオアシス)」をテーマに、南国ハワイの島々からインスパイアされた茶葉を主役にした上質なリフレッシュタイムを提案するという。「パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート」「クラフト アイスティー