奈緒主演の映画『死ねばいいのに』より、主人公・映子（奈緒）と、彼女がその存在を探し、尋ねまわっている亜佐美（伊東蒼）の関係を紐解く本編映像と、亜佐美を捉えた場面写真2点が解禁された。【動画】映子と亜佐美、謎めいた関係が紐解かれる『死ねばいいのに』本編映像京極夏彦による異色の同名ミステリー小説を実写映画化した本作。奈緒が主人公・渡来映子を演じ、映子がその存在を探し回る亜佐美役には伊東蒼。亜佐美の