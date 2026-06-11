久坂部羊による小説「MR」を、向井理を主演に迎えてドラマ化した『連続ドラマWMR ‐医薬情報担当者‐』が、WOWOWにて今秋放送・配信されることが決定。向井が“患者ファースト”という自らの信念を貫こうとするMR（＝Medical Representative）を熱演する。【写真】原作は『廃用身』久坂部羊による小説「MR」原作は、作家・医師として活躍する医療ミステリーの名手・久坂部羊による小説「MR」。医師や薬剤師などの医療従事者