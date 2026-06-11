『キューティ・ブロンド』の前日譚（たん）を描く新シリーズ、Prime Originalドラマ『エル』シーズン1より、キービジュアル、日本版本予告映像が解禁された。【動画】高校時代のエル・ウッズを描いた、『キューティ・ブロンド』最新作『エル』日本版本予告本作では、ハーバード大学で“場違いな存在”となる前のエル・ウッズを描く。舞台は1995年。高校生活という波乱に満ちた環境の中で、エルは複雑な人間関係や禁断の恋、そ