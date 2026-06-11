◆米大リーグホワイトソックス２―１ブレーブス（１０日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスが１０日（日本時間１１日）、ブレーブスに２―１で勝って、２連勝でア・リーグ中地区首位に浮上した。２３年から３年連続で１００敗以上を喫しているホワイトソックスが躍進を続けている。この日は、先発のマーティンが、６回６安打無失点の好投で９勝目を挙げる好投を見せると、リリーフ陣も７回から強力ブ