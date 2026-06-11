先ごろ、「カトマンズ国際山岳映画祭」で観客賞を受賞した女優・吉永小百合主演の映画映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督）が、受賞を記念して１９日から、東京・キノシネマ新宿で再上映（平日のみ）されることになった。劇場には受賞トロフィーも展示される予定。受賞作は女性初のエベレスト登頂に成功した田部井淳子さん（２０１６年死去、享年７７）の実話を基にした映画で、田部井さんを吉永が演じた。