日本相撲協会の新弟子が通う相撲教習所で１１日、相撲甚句の授業が９年ぶりに行われた。講師は昨年１２月の財団法人設立１００周年記念式典でも記念甚句を披露した春日山親方（元関脇・勢）が担当。同親方は相撲甚句についての説明をした後、甚句の定番の『枕唄』と『当地興行』を指導した。先場所幕下最下位格付け出しデビューの大森（追手風）は、相撲甚句の存在は知っていたものの、自身が唄うのは初めて。授業を終え、「楽