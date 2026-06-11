フィギュアスケート元世界女王の浅田真央さん（３５）が最新姿を公開した。１１日までに自身のインスタグラムを更新し、白衣と白のパンツを着用し、女優・中島瑠菜とのオフショットをアップした真央さん。「森永乳業『赤ず菌ちゃん』篇」「＃ビフィズス菌＃ビフィズス菌研究員＃人の体には人のビフィズス菌だからです」とつづった。フォロワーからは「わぉ、素敵な空間ですねしかし真央ちゃんいつ見ても変わらない〜そ