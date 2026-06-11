発売前から話題のあのキャラクターをフィーチャーした、【マクドナルド】の「ハッピーセット®」はもうチェックした？ 第1弾、第2弾と、2段階に分けて合計8種類の3Dフィギュアがついてくるハッピーセットは、2026年6月11日まで。今回は、@ftn_picsレポーターともさんが、実際にゲットした第2弾の4種類をご紹介します！ ハッピーセット「ちいかわ」第2弾も超カワイイ！