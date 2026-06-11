毎朝のように、わが家の前に捨てられている空き缶や煙草の吸い殻。迷惑行為に悩まされ、つい近所の大学生を疑っていた筆者の知人。でも、証拠を確認するため設置した防犯カメラに映っていたのは、予想もしなかった人物で！？今回は知人から聞いた、思い込みの怖さを実感したエピソードをご紹介します。 散乱したゴミ とある時期から、朝玄関を出ると家の前に空き缶やタバコの吸い殻が落ちていることが度々ありました。