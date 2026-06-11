女優の松下奈緒が１１日、東京・有明の東京ドリームパーク内にオープンするデジタルアート施設「レーヴ・デ・リュミエール」（１２日開業）メディア発表会に出席した。同所は光と音を融合させた最先端のデジタル技術を駆使した没入空間が特徴で、コンセプトは「見る」から「浴びる」へ。フランスの「アトリエ・デ・リュミエール」の系譜を継ぐ、リュミエールシリーズの１０拠点目にあたる。白いシャツと青のスカート姿で登場