６月１３日の開幕を前に、函館競馬場で馬場浄（きよ）めと馬頭観世音祭が１１日に執り行われた。日本騎手クラブを代表して荻野琢真騎手＝栗東・フリー＝、函館出身の丹内祐次騎手＝美浦・フリー＝や、日本調教師会から高橋一哉調教師＝栗東＝ら多くの関係者が出席し、人馬の安全を願った。高橋一哉調教師「今年もこの季節が来ましたね。まずは全人馬が無事にというのが一番です。芝の状態もすごく良さそうですし、気候も良いの