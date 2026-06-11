オランダ代表のクーマン監督「私たちは強いチームだと知っている」北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月11日（日本時間12日）に開幕を迎える。過去3度の準優勝を誇るオランダ代表は、初優勝を目指して臨む今大会の初戦で日本代表と14日（日本時間15日）に対戦する。この試合についてオランダのロナルド・クーマン監督は「試験になる」とコメントした。オランダメディア「VI」が伝えている。オランダがW杯の舞台で日本と対