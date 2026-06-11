７人組グローバルグループ「ＥＮＨＹＰＥＮ」の元メンバーで３月にグループを脱退したＨＥＥＳＥＵＮＧ（ヒスン）ことＥＶＡＮが２２日にソロとしてデビューする。ＥＶＡＮは１１日、自身のインスタグラムを更新。「＃ＥＶＡＮ１ｓｔＤｉｇｉｔａｌＳｉｎｇｌｅ＜ＲＩＤＥＯＲＤＩＥ＞２０２６．０６．２２」と告知し、同曲のジャケット写真と見られるショットをアップした。この投稿に「待ってた！」「これな