「誇り責任礼節団結決意」と記されたバスで移動北中米ワールドカップ（W杯）が現地時間6月11日、いよいよ開幕する。メキシコのモンテレイからアメリカのナッシュビルへ移動した日本代表は、初戦のオランダ戦に向けて調整を続けているが、その移動にも使われているSAMURAI BLUEバスが注目されている。濃い青のバスのフロントには日の丸があしらわれ、左側には国旗と「SAMURAI BLUE」の文字、そして日本サッカー協会のロ