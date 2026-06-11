女優の白石まるみが、4日更新のインスタグラムで首に発疹が見られるアップのショットを公開。心配の声が寄せられている。 【写真】白い肌にくっきり浮かび上がった首元の赤い発疹 5月6日からのどが痛かったという白石は「【多型滲出性紅斑】」と書き出し、「自然派の私も流石に早く治そうと思って耳鼻科に行ったものの治らず、逆に悪化して、咳が出始め、内科に行って診察してもらっても大きな病気ではないと言われ薬をも