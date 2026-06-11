和菓子屋さんでの夏の風物詩といえば、鮎菓子が有名だ。そんな鮎を使った菓子のなかで、とびきり変わったものがある……とX（旧Twitter）での紙町銅版画工房さん（@kamicho88）の投稿が話題になっている。それは、岐阜県にある玉井屋本舗のお菓子「下剋上鮎」 だ。 【写真】まさに下剋上！見た目のインパクトが抜群です 鮎が鵜に襲いかかっているビジュアル、そしてネーミングのインパクトは抜群。玉井屋本舗の公式サイト