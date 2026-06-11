「ああ、しまった！」。牛乳をこぼした、ケーキが倒れそうになった、犬のフンを踏みそうになった―。子どもから大人まで共感を呼ぶベストセラー絵本「大ピンチずかん」の世界を体験できる「鈴木のりたけ『大ピンチ展』」が、6月17日（水）から7月6日（月）まで、神戸阪急（神戸市中央区）本館9階催場で開かれる。（C）鈴木のりたけ／小学館誰もが経験したことのある日常の“ピンチ”をユーモラスに描いた絵本「大ピンチずかん」