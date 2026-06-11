「GS83A-VB」の使用イメージ フォステクスは、こだわりの8cmフルレンジユニットを伝統的デザインのエンクロージャーに収めた小型スピーカー「GS83A-VB」を6月下旬に発売する。価格はペアで86,900円。 「GS83A-VB」 机上にも置けるコンパクトサイズを実現し、エンクロージャーはフロントバスレフ。「心地よく上質な音のステージが目前に広がり、まるで盆栽のように精密