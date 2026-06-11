2日後に迫った2026年北中米ワールドカップ（W杯）のもう一つの見どころは「開幕式」だ。ワールドカップ史上初めて、メキシコ・米国・カナダの3か国が共同開催するため、開幕式も各国の個性を盛り込んだ華やかな「3部作」の形で行われる。口火を切るのはメキシコだ。12日午前2時30分（日本時間）、メキシコと南アフリカ共和国の開幕戦が行われるメキシコシティのアステカ・スタジアムで最初のパフォーマンスが披露される。メキシコ