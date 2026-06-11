大江町で10日夕方、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いで、西村山広域行政事務組合の職員の男が現行犯逮捕されました。酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、西村山広域行政事務組合職員で朝日町宮宿の阿部勝彦容疑者（57）です。警察の調べによりますと、阿部容疑者は10日午後6時前、大江町藤田で酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いです。阿部容疑者は当時、前の車に追突する事故を起こしたと自ら消防に通報しま