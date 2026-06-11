KDDIは、6月11日に開幕するFIFAワールドカップ2026にあわせ、サッカー日本代表を応援する取り組みを実施する。 東京・高輪では、「TAKANAWA GATEWAY CITY THE LINKPILLAR 1 NORTH」の窓を活用し、日本代表への応援メッセージが表示される。実施日時は6月12日、19日、25日の各日20時ごろ。建物の東側で展開される。 また、東京・渋谷のMIYASHITA PARKで開催される「SAMURAI BLUE祭」にauブー