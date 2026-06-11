9日、茨城県水戸市の職員が昼休憩中に飲酒行為をしたとして上司から口頭注意を受けたことが市議会定例会にて明らかになった。 関連記事：執行猶予中に飲酒運転で事故起こし逃走、ポロシャツに短パンで出廷した43歳無責任男【裁判傍聴記】 報道によると、同職員は2024年10月に地域イベントの準備のために休日に公務として出勤。イベントの設営中、地域住民から差し出されたビールを飲んだ後に仕事に戻ったという。この一