物価の上昇を抑えるため、日本銀行が利上げに踏み切る公算が大きくなっています。31年ぶりの高い金利水準は、私たちの暮らしを直撃しそうです。【写真で見る】住宅ローンの金利上昇対策年収の〇倍まで日銀政策金利を0.75%→1.0%に引き上げへ神奈川県横浜市に戸建てを購入した男性。新築戸建て購入 30代（世帯年収約1500万円）「家買ったきっかけが4月に子供が生まれた。今の賃貸だと手狭だし（賃貸より）毎月の料金が下が