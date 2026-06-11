『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が、自身のサブアカウントを更新。ほか作品である、アニメ『名探偵プリキュア！』のキュアアルカナ・シャドウ、『超かぐや姫！』のかぐや、彩葉のイラストを投稿しており、ネット上で話題になっている。【画像】独特なポーズ！ジャンプ漫画家が描いたプリキュア＆超かぐや姫！イラスト定期的にイラストなどを投稿している矢吹氏だが、『To LOVEる』の