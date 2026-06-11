「ブレーカーを交換しないと火事になります」などとうそを言い、工事費用の名目で4700万円以上をだまし取ったとみられる詐欺グループが逮捕された事件で、警視庁は新たに男2人を逮捕しました。詐欺などの疑いで逮捕されたのは、徳田雅一容疑者（49）と横山英太郎容疑者（30）です。徳田容疑者らは去年5月、「自宅が停電になった」と相談してきた神奈川県の女性（当時61）に、「新しい分電盤に交換すれば直る」などとうそを言い、工