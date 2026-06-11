日銀の植田和男総裁木原稔官房長官は11日の記者会見で、日銀の植田和男総裁の入院について「政府との連携含め、日銀の政策業務運営に支障が生じることはないと考えている」と述べた。入院は一時的であり「日銀は組織として政策、業務を遂行している」と説明した。植田総裁は肝嚢胞感染症の治療のため、日銀が15、16日に開く金融政策決定会合を欠席する見込み。会合の議長や終了後の記者会見は両副総裁が代行する。日銀によると