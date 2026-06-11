女性ボーカルグループ「LittleGleeMonster（リトグリ）」は11日、メンバー・MAYUが体調不良により活動を休止すると発表した。公式が伝えた。MAYUは10日に開催されたイベントで体調不良を訴え、途中退出していた。グループは当面の間、5人体制で活動を続ける。前日10日に新シングル「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」の発売を記念し、埼玉でリリースイベントを開催したリトグリ。このイベント途中、MAYUが体調不良を訴え退