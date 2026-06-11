女優上白石萌歌（26）が11日までにインスタグラムを更新。菊田一夫演劇賞の授賞式の様子を投稿した。上白石が出演した「大地の子」が第51回菊田一夫演劇賞大賞を受賞し、演出之栗山民也氏や奈緒との写真をアップ。「ともにつくりあげた仲間たち、おひとりおひとりの顔が浮かび、胸が熱くなりました。あらためてこの作品の一員になれたこと、とても幸せに、誇らしく思います」と記した。個人賞である菊田一夫演劇賞は姉上白石萌音が