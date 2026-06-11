オードリー若林正恭（47）の初の小説「青天（あおてん）」（文芸春秋）が、「第175回芥川賞、直木賞」（日本文学振興会主催）「直木賞」候補にノミネートされた。主なタレントら著名人の過去の「直木賞」関連では、作詞家なかにし礼さんが、98年に「兄弟」で候補入りし、99年には「長崎ぶらぶら節」で受賞した。また、にSEKAI NO OWARIのSaori（藤崎彩織）が、17年に「ふたご」で候補入り。NEWS加藤シゲアキが、20年に「オルタネー