犬が飼い主と『一緒に寝てくれない』理由５選 「愛犬と一緒に寝たいのに、なかなか寝室に来てくれない」「ベッドに乗ってくれない」と寂しく感じる飼い主の声は少なくありません。犬は飼い主と添い寝したがるイメージを持つ人もいるかもしれませんが、犬が飼い主と一緒に寝たがらない時、どんな理由が考えられるのでしょうか。 1.暑くて寝苦しい 犬にとって快適に眠れる室温は18～22℃です。この室温を大