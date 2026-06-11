韓国でリリースした『LEMONADE』で世界19か国のiTunes「トップアルバム」チャートで1位を獲得し、日中韓統合チャート「Global-K Chart」でもデイリー・ウィークリー・マンスリーで首位を記録、日本では5月30日付「オリコンデイリーアルバムランキング」、6月8日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」でも1位を獲得するなど、グローバルな人気をさらに拡大しているaespa（エスパ）。そんな彼女たちが7月24日（金）に日本フ