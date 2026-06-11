日本時間12日、「FIFAワールドカップ 2026」が開幕する。YouTube公式ブログでは、サッカーW杯をYouTubeで楽しむ方法が紹介されている。 ハイライト映像と過去アーカイブの提供 放映権を保持するチャンネルを通じて、ハイライトや振り返り動画、日々のゴール集などの試合映像が配信される。「FIFAワールドカップ 2026」と検索することで、見逃した場面や名シーンを視聴できる。